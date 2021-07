“Të detyrosh të vaksinuarit dhe ata që tashmë janë prekur nga Covid 19 të mbajnë maska në ambiente të brendshme, nuk mbështetet nga shkenca dhe është në kundërshtim me udhëzimet e Qendrave Amerikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve shkruante sherifi i Los Anxhelosit Alex Villanueva, në një deklaratë në faqen e internetit të departamentit. Nuk dihet ende se me çfarë pasojash mund të përballet zyra e sherifit lidhur me këtë deklaratë ku thekson refuzimin për të zbatuar urdhrin për mbajtjen e detyruar të maskave. Ndërkohë, Qendra për Luftimin e Urrejtjes Digjitale, një organizatë me qendër në Uashington dhe Londër, ka hartuar një raport ku identifikon mbi 10 subjekte “të cilët janë pasuruar duke përhapur dezinformata” në lidhje me vaksinat kundër Covid 19.

