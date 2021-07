Kushdo që kapet me sasi të mëdha materialesh muzikore, mediatike, apo të çdo forme tjetër nga Koreja e Jugut, Shtetet e Bashkuara, ose Japonia tani përballet me dënimin me vdekje. Ata që kapen duke parë këto materiale përballen me internim, ose burg deri në 15 vite.

