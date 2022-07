“Komisioni Evropian në dokumentin e tij zyrtar, për qëndrimin negociues të kapitullit 35, që në rastin tonë ka të bëjë me Kosovën dhe normalizimin e marrëdhënieve me Prishtinën, nuk e përmend askund njohjen, por thotë normalizimin e gjithanshëm të marrëdhënieve me Prishtinën. Unë vetëm mund ta marr me mend se Parlamenti Europian do të udhëzojë Komisionin Europian të ndryshojë këtë pozicion negociues. Pastaj, nuk e kam të qartë se si do ta ndryshojë pozicionin negociues në mes të procesit të bisedimeve, sepse këto nuk janë ndryshime të vogla në rregulla. Do të ketë ndryshime të mëdha. Për sa i përket kësaj, topi tashmë është në fushën e Brukselit. Prandaj kërkoj po kërkoj nga BE-ja të na tregojë nëse rregullat e lojës po ndryshojnë tani apo nëse ne kemi ende këtë pozicion negociues që kemi pasur në dialog”, tha Bërnabiç.

