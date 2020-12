Ndërkaq në mesin e performuesve të shumtë do të jenë këngëtaret, Dolly Parton, Dua Lipa dhe Chloe x Halle, derisa rep artistja Cardi B do të nderohet me çmimin special “Billboard’s Ëoman of the Year” (Gruaja e Vitit).

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy