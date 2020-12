Në kryeqytetin e Britanisë së Madhe, Londër, festimet e Vitit të Ri do të priten ndryshe duke nisur në orën 10 të mëngjesit të datës 31 Dhjetor, ku do të përfitojnë restorantet dhe hotelet në përpjekje për të joshur klientët që të mposhtin kufizimet e koronavirusit.

Industria e bizneseve po presin një lajmërim nga Boris Johnson për vendimin e kufizimeve të Londrës, ku mendohet për një kufizim drakonian të Nivelit të 3 që do të thotë se çdo festim do të mbyllet.

Gjithashtu, kjo vjen pasi Transporti për në Londër njoftoi se nuk do të ofronte transport falas në prag të Vitit të Ri, por Kryetari i Komunës Sadiq Khan përpiqet të ndalojë festuesit që festojnë Vitin e Ri.

Pubi i mirënjohur Prince of Wales në Brixton, në jug të Londrës, do të presë një ‘soiree të distancuar nga shoqëria’ nga ora 18:00 deri në orën 22:30, me shërbimin e tryezës.

Thomas Kochs, drejtori menaxhues në Corinthia London në Whitehall, tha se baret dhe restorantet e tij do të fillonin të festonin Vitin e Ri nga ora 10 e mëngjesit.

“Ne jemi duke pritur festime si në Kerridge’s Bar & Grill me darkë dhe muzikë live, ashtu edhe në The Northall me një darkë gala me kravatë të zezë. Ne do të zbatojmë parimin e ‘kohës së pushimit’ dhe do t’i kthejmë orët tona me dy orë, duke festuar një moment të Vitit të Ri në orën 10:00 me një dolli shampanjë dhe korin e Auld Lang Syne. Secilit mysafir do t’i jepet një çantë feste për ta marrë me një xixëllimë, lopë ahengu dhe karamele që shfaqen për mesnatën e vërtetë. Hipodromi do të shënojë çdo mesnatë deri në Mbretërinë e Bashkuar, dy orë më herët, në 22:00. Tani, më shumë se kurrë, është e rëndësishme të bashkohemi dhe të shënojmë 2021 pozitivisht”- tha Thomas Kochs.