Faktori i tretë i shtytjes është “efekti i kërpudhave”. Sa më shumë shqiptarë që largohen, aq më shumë i ndjekin. Në këtë epokë të migrimit global, shumica e shqiptarëve largohen përmes rrugëve legale. Ata që janë me arsim të lartë dhe të aftë, shfrytëzojnë mundësitë për të studiuar ose punuar jashtë shtetit. Mjekët janë kapur në Gjermani. Financierët janë joshur në Amerikë. Me këtë eksod kombëtar, të rinjtë shqiptarë pa rrugë legale luajnë bixhoz me jetën për t’u kontrabanduar në Angli, për të punuar në ekonominë gri, për shembull duke punuar me para në dorë në një lavazh makinash.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy