Edhe njerëzit me maska neper kryeqytet numërohen me gishtat e dorës. Dhe kjo fale nder te tjera programit fenomenal te vaksinimit te Britanisë, si një nga vendet me te vaksinuara ne bote. Aktualisht ka raportime per infektime nga varianti Delta dhe shifra e te vdekurve vërtet rreth 100, por shumica dërmuese e tyre janë ose te rinjtë qe infektohen dhe e kalojnë ate pa komplikacione ose ata qe nuk kane pranuar te vaksinohen edhe pse u është ofruar vaksina, mes tyre edhe një numër shqiptaresh te Britanisë. Tch

Britania e Madhe ka porositur këto dite 35 milionë doza te reja Pfizeri per te fazën e dozave te treta gjate dimrit per kategoritë me te rrezikuara. Rreth 77 përqind e britanikeve kane marre dy dozat e covidit dhe 88 per qind nga një doze, çka tregon se kjo shifër qytetaresh qe janë vaksinuar nuk i besojnë kauzës se këtyre protestuesve qe janë pjesa me vokale, por serish mbesin pakice ne shoqërinë britanike.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy