Ndërsa gjatë ndërhyrjes së tij, ai i është drejtuar gjithnjë zotit Basha, anëtari i Kryesisë Kadilli, mësohet të ketë thënë gjithashtu se “luftën politike e bëjmë me një koncept te ri, me qasje të re dhe me frymëzim të ri, me besueshmërinë, me vërtetësinë dhe me vendosmërinë si tipare që ty të kanë munguar”.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy