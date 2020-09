Në lidhje me vitin e ri shkollor, Erdoğan tha: “Ne do të vazhdojmë arsimin me një sistem ku do të bëjmë edukim edhe ballë për ballë, edhe nga largësia, duke marrë parasysh kushtet e epidemisë”.

