“Nuk thotë njeri më fal këtu. Se po të thoshte më fal ngreja duart lart. Kanë ardh shumë. Dhe armën më kanë nxjerrë. Do të vrasim më thanë. Kafshët. Shqyen gardhin dhe u futën. Do të vrasim. Kjo është e vërteta,. Erdhi policia dhe u thash skam gjë. Kam bërë mend të lehtë ca të duan të bëjnë. Ata do e shqyejnë unë do e ngre prap. Ca të bëjë shkatërrova veten time prap. Kshtu kam vendosur. Ata shqyej unë ngre prapë. Derisa të vijë ndonjë ditë e bukur dhe për ne. Janë fjalë të sinqerta. I dua të gjithë. I dua njerëzit. Nuk e meritoja. Nuk e meritoja këtë dënim. Nuk kam ca të them tjetër. uroj që kjo rini ti gëzojë këto troje dhe të mos marrin dhenë e botën si fëmijët tanë ë të gjithë,. Që 14 vjeç. Punoja me sinqeritet.”

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy