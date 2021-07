“Turistë mund të them se nuk kemi fare. Presim vetëm vizitat individuale, që janë shumë të pakta. Turistë të organizuar nuk kemi, të gjitha rezervimet janë anuluar, janë anuluar për gjithë sezonin, kështu që as nuk i presim. Pra shpresa e vetme e këtij sezoni mbeten turistët vendorë dhe mërgimtarët me dasma. Këto janë dy shpresat nëse do të mund të shpëtojnë sezonin turistik”, thotë Papraniku.

“Për fat të keq, këtë vit të gjitha rezervimet janë anuluar. Qeveria holandeze nuk ka lejuar fluturimet, kështu që nuk do të kemi turistët tradicionalë. Nuk do të kemi as turistët nga Polonia pasi edhe ata anuluan udhëtimet. Në këtë ka ndikuar varianti Delta i koronaviusit, por edhe faktorë të tjetër. Shpresonim se sezoni i këtij viti do të jetë më i mirë se ai i vitit të kaluar, por si duket ky vit do të jetë edhe më i keq se i mëparshmi. Mjafton të dilni përgjatë liqenit dhe gjithçka është e qartë, plazhet janë thuajse të boshatisura”, thotë Ana Jançeva, menaxhere në hotelin “Drim” në Strugë.

