Për shembull, siç tha ai, është e nevojshme të mbrohen objektet nga ndërprerjet e energjisë elektrike me gjeneratorë emergjence. Nëse furnizimi me energji elektrike ndërpritet për një periudhë më të gjatë kohore, atëherë rrjeti fiks do të ndërpritet dhe për këtë arsye në një moment njeriu nuk do të jetë më në gjendje të karikojë celularin e tij. Por para kësaj, rrjeti telefonik në tërësi mund të prishet, sepse antenat e transmetimit kanë nevojë për energji elektrike – e cila nuk do të jetë më e disponueshme. “Atëherë njerëzit nuk do të jenë më të aksesueshëm,” shpjegoi Tischler.

