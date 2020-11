Për pak kohë, kontinenti i vjetër shijoi uljen e numrit të infektimeve gjatë verës, por tani infeksionet po rriten përsëri. Gjermania, me një popullsi prej 84 milionë banorësh, pati një ditë më parë rritje të rasteve me 14.000, në një kohë kur të shtunën, Japonia me 120 milionë banorë regjistroi vetëm 2.600 raste të reja. Në të njëjtën ditë, Koreja e Jugut me rreth 51 milionë banorë shënoi vetëm 386 raste. Një problem i madh, sipas Nabarros, është se shumë pak vendimmarrës politikë e kanë kuptuar që virusi po përhapet në mënyrë eksponenciale më tepër se aritmetike.

