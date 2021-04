Por një axhendë pozitive do të thotë të perceptosh pozicionin e tjetrit. Ju ngritët dy çështje Mevlüt: Çmilitarizimin e ishujve. Pse ka ushtri në ishujt? Ka sepse kërcënohen nga dikush. Ushtria kushton para. Ne nuk duam të harxhojmë para pa arsye. A ka ndonje që pohon në këtë moment se nuk ka kërcënim ushtarak dhe forcë zbarkimi perballe ishujve? Nëse jo, mire do ishte ten a e thoshin! Të dy diplomatet më pas kanë kuptuar se mund të vazhdonin për orë të tëra para kamerave me akuza ndaj njëri-tjetrit, ndaj e kanë mbyllur takimin e tensionuar për të marrë pjesë në një darkë shtruar për ndër të delagacionit grek. Dendias që ka ftuar homologun e tij për një vizitë në Athinë është takuar për 45 minuta edhe me presidentin turk Rexhep Tayyp Erdogan.

