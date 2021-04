Roma-Ajax e mbyllën në barazim 1-1 këtë ndeshje të dytë, por falë rezultatit të takimit të parë skuadra italiane kalon më tej me rezultatin e përgjithshëm 3-2. Brobei në fillimin e pjesës së dytë zhbllokon për Ajaksin takimin, por është Dxheko që nuk i jep shumë shanse të festojnë me golin e shënuar në minutën e 72-të që barazpeshon shifrat dhe me rezultatin 1-1. Tashmë në gjysmëfinale ata do të përballen me Manchester United.

