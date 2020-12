Një biolog i ekipit që do të verifikojë tani origjinën e pandemisë i tha agjencisë së lajmeve Associated Press se OBSH nuk kërkon të drejtojë gishtin e fajit nga askush, por më shumë po përpiqet të parandalojë situata të ngjashme në të ardhmen. “Në të vërtetë kjo nuk ka të bëjë me gjetjen e një fajtori, por me përpjekjen për të kuptuar se çfarë ka ndodhur dhe pastaj të kuptojmë nëse, bazuar në ato të dhëna, mund të përpiqemi ta reduktojmë rrezikun në të ardhmen”, tha Fabian Leendertz, nga Instituti Robert Koch.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy