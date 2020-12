Më 20 janar, Biden dhe Nënpresidentja e zgjedhur Kamala Harris do të bëjnë betimin në shkallët e Kapitolit në Uashington në kushtet e “protokolleve të fuqishme për mbrojtjen e shëndetit dhe të sigurisë”, pas të cilit Biden do të mbajë fjalimin e inaugurimit, tha komisioni. “Pjesëmarrja në ceremoni do të jetë jashtëzakonisht e kufizuar dhe parada vijuese do të ketë një formë të ndryshme,” thuhej në deklaratë.

