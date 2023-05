Ka një variant të ri COVID-19, që po përhapet me shpejtësi në të gjithë globin, duke sjellë një simptomë të re. Organizata Botërore e Shëndetësisë e identifikoi variantin e ri si XBB.1.16, ose “Arcturus”. Në SHBA ky variant ka shifra të larta të infektuarish dhe autoritetet e shëndetësisë kanë dhënë alarmin. Megjithëse ende larg një karantine të re, duket se ky variant cilësohet rrezik permanent për racën humane. Shikohet si me potencial më ngjitës dhe me simptomë të re kruajtjen e syve, sidomos tek fëmijët, ftohjen, kollën apo e ngjashme me gripin. Autoritete thonë se janë ende në fazën e monitorimit dhe jo të shqetësimit apo interesit.

