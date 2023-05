Britania dhe Holanda kanë aktualisht një ndërlidhës të energjisë, lidhjen 1GW BritNed. Megjithëse rruga e kabllit të ri nuk është specifikuar, ai do të lidhë të dy vendet me njëri-tjetrin dhe me fermat e erës në det të hapur në Detin e Veriut. Kjo do të zvogëlojë nevojën për ndërtime të mëtejshme në tokë dhe infrastrukturë të dukshme në komunitetet bregdetare.

