Ne kushtet kur ne vendet nga vijme si ne rastin e Shqiperise, ku jane bere ne total aq vaksina deri me sot sa ben Britania ne me pak se dy minuta, e Kosova ende se ka filluar, ne kushtet kur neserdej te mos mund edhe te udhetoni dot ne atdhe, pa u vaksinuar, e kur mund te infektoni edhe te tjeret duke qene te pambrojtur, mesazhi i qeverise britanike eshte, mos luani “ruleten ruse” me nje armik qe nuk diskriminon dhe respekton askend, pasi sot mund te jesh gjalle por largqofte 28 dite me pas, shnderohesh ne statistika ditore vdekjesh nga Covidi, nese ende do ngurosh te vaksionohesh.

