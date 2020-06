“Komisioni Europian do të analizojë progresin e bërë në paketën vjetore që do të prezantohet në vjeshtë. Gjithashtu në vjeshtë do të dalim me një plan ekonomik dhe investimesh për Ballkanin Perëndimor për të mbështetur rajonin ekonomikisht në planin afatgjatë dhe për ta afruar rajonin me BE-në” -deklaroi Varhelyi.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy