Kufijtë, hapësirat etnike, anëtarësimi në BE, anëtarësimi në NATO dhe çështjet e pambyllura nga luftërat e viteve 1990 – janë temat që mbushin lajmet nga Ballkani. Por një analizë serioze e rënies demografike të rajonit, shpopullimit dhe largimit të krahut të punës, është më e vështirë për t’u gjetur. Ndoshta kjo ndodh sepse qeveritë nuk kanë as përgjigje të besueshme dhe as burime të disponueshme për të ndryshuar gjërat, shprehet Judah. Nga Greqia në Poloni, pothuajse të gjitha vendet e Europës Lindore, Qendrore dhe Juglindore janë duke luftuar me të njëjtat probleme. Sipas projeksioneve aktuale, deri në vitin 2050, Bullgaria do të ketë 38.6 përqind më pak njerëz sesa në 1990; Serbia 23.8 përqind më pak, Kroacia 22.4 përqind dhe Rumaninë 30.1 përqind.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy