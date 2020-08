Ndërsa në lidhje me marrëveshjen me Egjiptin, ai tha se Kajro ishte nën presion nga Turqia për t’u nënshkruar një marrëveshje se bashku ku do te merrte 30% me tepër ZEE shtesë. Pas 14 raundeve që zgjatën 15 vjet me Greqisë dhe Egjiptit, kohë gjatë së cilës u nënshkrua pakti turko-libian te cilin Athina nuk e njeh, të dy palët, ka thënë Dhendia, më në fund gjetën një zgjidhje qe është pranë qëllimeve te secilit shtet.

