Sipas të dhënave të javës së kaluar për fluturimet, në Spanjë u kryen 2.182 fluturime ditore me një rritje 32 për qind, në Itali 1.651 fluturime me një rritje 39 për qind, në Greqi 833 fluturime me një rritje 49 për qind dhe në Gjermani 2.518 fluturime me një rritje 19 për qind.

