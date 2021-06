Pas takimit me Johnsonin, Biden konfirmoi se Shtetet e Bashkuara do të blejnë 500 milionë vaksina kundër koronavirusit dhe se do t’i dhurojnë ato në vendet me të ardhura më të ulëta.

