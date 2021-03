“Nëse në çfarëdo lloj rasti Forcat e Armatosura greke marrin vendimin që të sulmojnë Republikën Turke nga deti ose nga toka, nuk do ta kenë të mundur që të avancojnë as 6 kilometra pasi do të shkatërrohen dhe zhduken. Por nëse na irritojnë, ne do të hyjmë në Selanik për 4 ditë dhe në Athinë për 12 ditë, duke i hyrë Greqisë nga lart poshtë”, tha analisti Hakan Bairaçi për CNN Turk.

