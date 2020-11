“Më lejoni të theksoj se marrëveshja e arritur në Tiranë dy javë më parë ka mbështetjen e plotë të forcave politike në Shqipëri, si të qeverisë ashtu edhe të opozitës . Më lejoni të theksoj gjithashtu se apelimi bashkë me marrëveshjen kornizë do të bëhet pas zgjerimit me 12 milje detare të ujërave territoriale të vendit tonë në Jon. E gjithë kjo bëhet në marrëveshje të plotë me palën shqiptare, e cila meriton njohje për respektimin e ligjit ndërkombëtar”, thotë Dhendias.

I pyetur nëse ishte sukses marrëveshja me Shqipërinë me apelim të përbashkët në Hage për përcaktimin e kufijve detare dhe se çfarë do të ndodhë nëse gjykata nuk do t’ju japë të drejtë 100% pozicionimeve greke Dhendias është përgjigjur:

