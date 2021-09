E kuqja e shalqirit të Ramës dhe e kuqja e gjakut të derdhur në Kosovë nuk kanë asgjë të përbashkët. Sepse serbët në Ballkan janë sot, pas Greqisë, blerësit më të mëdhenj të armëve, të cilat nuk i shkëmbejnë me shalqinj, por me pozicionime gjeopolitike në favor të Mëmës së madhe Rusi. Ka rreth 300 vite që funksionon kështu. Dhe ndoshta do të vazhdojë edhe këto 30 vite që Rama ka hyrë në politikë. Madje, edhe shumë përtej 30 viteve. Kryeministrit tonë duhet t’ia thonë këto gjëra. Beogradi politik nuk është i thjeshtë ai Tirana politike, ka shumë arkiva, shumë labirinthe dhe shumë rafte mbushur me dosje të nxehta dhe të lagështa, që ruhen mbi dhe nën tokë. Për të gjithë politikanët shqiptarë apo ish politikanët shqiptarë, politikanë ballkanas dhe ish politikanë ballkanas dhe jo vetëm.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy