Me kalimin e kohës qëndrimi i saj do të ndryshonte në mënyrë drastike. Në mëngjesin e 9 tetorit të vitit 1912 Durham shkoi në Goricë si gazetare. E pa ushtrinë malazeze të gatshme për luftë dhe e vrojtoi knjazin e tyre, Nikollën, kur dha urdhër që ta zbrazej topi i parë në drejtim të Shqipërisë. Me këtë filloi Lufta Ballkanike dhe Durham me gëzimi u kthye në Cetinë për ta dhënë e para lajmin në botë që u botua në dy gazetat kryesore britanike dhe evropiane të asaj kohe (The Manchester Guardian dhe The Chronicle). Në një gazetë tjetër, “The Nation“, ajo shkroi për t’i shfaqur edhe ndjenjat e saja politike:”Gladstone kishte të drejtë kur tha se turku duhet të shkoj me thes e me plaçka”. Këto ndjenja ishin në përputhje me liberalizmin gladstonian dhe me ideologjinë pan-sllave.

Edith Durham erdhi në Ballkan e pajisur me idelogjinë liberale gladstoniane, e cila ishte anti-otomane, dhe se e tillë, e pro krishterë. Në librin e saj të parë “Through the Land of the Serb” (Nëpër tokat e Serbisë), botuar më 1904, që është harruar edhe nga serbët dhe nga shqiptarët e që nuk duhet të harrohet, ajo e përshkruan situatën e atëhershme në Serbi. Ajo ka qëndrim kritik, por simpatia e saj qëndron në anën e Serbisë. Më vonë, kur ajo u njoh me shqiptarët, filloi të simpatizonte për kauzën e tyre nacionale. Por, kjo ishte vetëm simpati kurse ajo ende qëndronte në anën e serbëve dhe malazezëve. Si anti-otomane besonte se kombet e Ballkanit duhej të çliroheshin dhe të vendosnin sundim demokratik siç ekzistonte në shumë vende evropiane.

