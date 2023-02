“Neza prezantoi McGonigal me një tjetër shqiptar me lidhje të mira, Dorian Ducka, i cili ishte këshilltar i Ramës dhe gjithashtu punonte për CEFC. Një fotografi e publikuar muajin e kaluar në median shqiptare me burim nga China Daily në maj 2017 tregon Ducka duke qëndruar me kryetarin e CEFC, Ye Jianming, i cili i dha Hunterit një diamant 3,16 karatësh që vlerësohet të jetë 80,000 dollarë në shkurt 2017.

