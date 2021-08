Petrit Kuçana

Në valën përvëluese të verës, media shqiptare raportoi për një fenomen të stërpërsëritur; rradhë të gjata të emigrantëve për nxjerrje dokumentash.

Pamjet televizive të rradhëve të gjata të emigrantëve, ishin tejet shokuese dhe në prononcimet e tyre vërehej mllefi i papërmbajtur ihumbjes së kohës, në ditët e përcaktuara si pushime në mëmëdhe.

“As gëk as mëk” nuk u dëgjua nga institucionet e shtetit shqiptar, që dukeshin të paralizuara tërësisht në ato ditë vere. Kaq shumë neveri ndjehej te këta mërgimtarë dhe mbase shumëkujt i kujtoheshin slloganet e neveritshme të pushtetarëve se “e gjithë vëmendja është për diasporën”.

Ishte ky një nga slloganet e të ashtuquajturit “Samit Për Diasporën”, që edhe socialisti apo rilindasi më i thekur, tashmë beson që nuk ishte asgjë tjetër, veçse një periudhë treditore propagande të neveritshme.

Gjatë kësaj vere askund nuk u pa, as Ministri i shtetit për diasporën apo përfaqësuesit e institucioneve të rjera, që në përshkrimin e punës së tyre kanë fjalën diasporë.

Avulluan në vapën përvëluese të verës, çdo fjalë apo premtim apo qoftë edhe “vëmendje” për diasporën. Shumë nga mërgimtarët që rrinin në ato rradhë, mbase nuk e dinin se parlamenti shqiptar ka miratuar një ligj, që nëpër njësitë e qeverisjes vendore do ketë zyra për mërgimtarët.

(Kuvendi i Republikës së Shqipërisë miratoi propozimin e Këshillit të Ministrave për ndryshim dhe disa shtesa në ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. 24/06/2019 Në çdo bashki do të ngrihet një strukturë e veçantë për çështjet e Diasporës dhe migracionit që do të ketë si fokus forcimin e komunikimit dhe marrëdhënieve me komunitetin e shqiptarëve në Diasporë. Gjithashtu do të bëjë të mundur nxitjen e organizimeve, brenda dhe jashtë vendit, për mbajtjen e komunikimit të vazhdueshëm në ndihmë dhe mbajtjen e komunikimit dhe forcimin e marrëdhënieve me Diasporën shqiptare. Në këto zyra të posaçme prioritet do të jetë dhënia e ndihmës dhe e informacionit për çështje që lidhen me fitimin e shtetësisë shqiptare. Gjithashtu do të ofrohet informacion për të interesuarit nga Diaspora dhe migracioni për legjislacionin shqiptar në fushën e investimeve, në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse për çështjet e investimeve.)

Prej dy vitesh nuk duket që këto zyra të jenë hapur, apo që të jenë funksionale dhe pamjet shokuese të rradhës së gjatë të mërgimtarëve nëpër zyrat e shtetit, bëjnë nul dhe çdo lloj propagande apo vendimi që ka për bishtnim ( kujdesin për Diasporën).

Nuk pritet të ketë ndonjë ndryshim në rikompozimin e qeverisë e ndoshta nuk është aspak e rëndësishme nëse do të qëndrojë apo do të zëvendësohet ministri Majko, pasi gjëja e fundit që mund të kërkojë Diaspora do të ishte mos-përdorimi i saj për çështje të politikës propaganduese.

“E gjithë vëmendja për Diasporën” u vërtetua tërësisht në vapën përvëluese të kësaj vere, që shkrumboi çdo samit, konferencë, takim apo iniciativë për gjoja Diasporën.