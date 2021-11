Shkeljet e supozuara janë kryer në ministrinë e zhvillimit rajonal me fondet e BE, si dhe në Agjencinë Qendrore të Financave që trajton projektet e BE. Agjencia shtetërore e lajmeve HINA në Kroaci tha se arrestimet ishin të lidhura me një projekt të zhvillimit të softuerit me vlerë rreth 2 milionë euro që ministria në vitin 2018 ia ndau një kompanie lokale.

