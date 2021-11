Pas perfundimit me sukses të misionit të Foltores, nuk besoj që do ketë më shqiptarë që do të duan të bëjnë foto me ambasadorët rrugeve dhe shkollës së djalit tim nuk do t’i shkojë ndërmend të ftojë ndonjë zv.ambasador për vizitë. Ndaj, suksesi apo dështimi i Foltores do jetë automatikisht dhe suksesi ose dështimi i një gjenerate.

