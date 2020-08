MSC Grandiosa do të ndalet në tre porte italiane dhe në kryeqytetin maltez, Valleta, në një udhëtim shtatë ditor. Operatori MSC Cruises, thotë se të gjithë pasagjerët dhe ekuipazhi janë testuar për koronavirusin para ngjitjes në bord. Kjo vjen ndërsa rastet e reja të koronavirusit po rriten në Itali, me më shumë se 600 të raportuara nga autoritetet dy ditë më parë. MSC Cruises thotë se krocera do të funksionojë me rreth 70 përqind të operacioneve të saj normale, me afërsisht 2500 pasagjerë në bord, për të respektuar protokollet e sigurisë.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy