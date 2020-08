Zemra financiare e kryeqytetit britanik, vazhdon të ngjasojë me një zonë fantazmë. Nuk shihen njerëz përreth. Schroders është e para bankë që adopton masat e reja. Drejtuesit kishin thënë më herët se pandemia ka ndryshuar në mënyrë të padiskutueshme mënyrën e jetesës. Marrëdhënia mes komunitetit dhe sipërmarrjeve, nuk do të jetë më e njëjta – kish’ thënë ai. Zyra do të bëhet një vend takimi ku njerëzit mund të mblidhen për të diskutuar, por njerëzit do të punojnë nga shtëpia. Për kryebashkiakun e Londrës, Sadiq Khan, e ardhmja është shqetësuese. Pikërisht këto ditë ai ka lëshuar një apel që njerëzit të kthehen në punë duke nënvizuar se për qendrën e Londrës parashikohen paqartësi të mëdha.

