Por autorizimi i FDA-së do të ishte vetëm një hap i parë dhe nuk do të nënkuptojë automatikisht që amerikanëve do t’u ofrohen doza shtesë, paralajmëroi Dr. William Schaffner, një ekspert i vaksinave në Qendrën Mjekësore të Universitetit Vanderbilt. Autoritetet e shëndetit publik do të duhet të vendosin nëse është vërtet e nevojshme, veçanërisht kur miliona njerëz nuk kanë mbrojtje.

