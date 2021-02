“Nëse vërtet kërkoni paqe, nuk duhet të më sfidoni, duhet të dini kufijtë tuaj. Nëse nuk i njihni kufijtë tuaj, do të thotë që keni përplasur grushtin ne tryezë, keni ikur. Mos ikni nga tryeza e negociatave. Nëse vazhdoni në një mënyrë të tillë, ne nuk mund të ulemi përsëri rreth tryezës me ju. Kujt i besoni? Nëse i besoni miqve tuaj dhe mbështetjes së tyre, gaboheni. Lloji i mbështetjes që do të merrni nuk i intereson Turqisë. Mbani mend se Turqia është e fortë dhe qëndron në vendin e saj. Dhe e di se kur dhe ku do të bëjë gjithçka që duhet”- u shpreh Erdogan.

