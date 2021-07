Kufizimet ligjore në lidhje me koronavirusin, duke përfshirë mbajtjen e detyrueshme të maskave dhe kufirin në numrin e njerëzve në tubime, po hiqen në fazën e fundit të hapjes së një “bllokimi” në Angli, tha sot kryeministri britanik Boris Johnson.

Ai në një konferencë për media konfirmoi se qeveria synon të heqë masat kufizuese më 19 korrik dhe një vendim përfundimtar do të merret javën e ardhshme. “Ne jemi duke braktisur kufizimet ligjore dhe do t’i lejojmë njerëzit të marrin vendimet e tyre të menduara se si të merren me virusin,” tha Johnson duke shtuar se kufizimet në lidhje me kontaktet shoqërore do të shfuqizohen, si dhe rekomandimi për të punuar nga shtëpia dhe mbajtja e detyrueshme e maskës.

Heqja e kufizimeve shoqërore dhe ekonomike do të tregojë nëse vaksinimi i shpejtë i popullsisë është mbrojtje e mjaftueshme kundër variantit shumë ngjitës delta të koronavirusit të ri SARS-CoV-2. Sipas planit të qeverisë, klubet e natës po hapen gjithashtu, dhe udhëzimet mbi distancën fizike po shfuqizohen.

“Duhet të jemi të sinqertë me veten dhe të pyesim se nëse nuk e hapim shoqërinë tonë në javët e ardhshme, me ardhjen e verës dhe pushimet në shkollë, atëherë kur do ta kthejmë atë në normalitet,” tha Johnson, i cili përcakton politikat shëndetësore për Anglinë, por jo për Skocinë, Uellsin dhe Irlandën Veriore.

Në Britani, 86 për qind e të rriturve u vaksinuan me dozën e parë, dhe 64 për qind morën dy doza. Ministri i Shëndetësisë Sajid Javid paralajmëroi, megjithatë, se një rritje e konsiderueshme e infeksioneve të reja mund të pritet ende në vend në krahasim me shifrat aktuale. “Është e rëndësishme t’u thuash njerëzve me sinqeritet: numri i rasteve me COVID-19 po rritet dhe do të vazhdojë të rritet ndjeshëm,” tha Javid, duke shtuar se “mund të pritet që deri më 19 korrik, numri i njerëzve të infektuar çdo ditë të jetë shumë më i lartë sesa tani “.

Infeksionet me koronavirus janë rritur javët e fundit dhe aktualisht mbizotërohen nga varianti delta i virusit. Shoqata Mjekësore Britanike (BMA) tha të shtunën se Anglia duhet të mbajë disa masa kundërCOVID-19 edhe pas 19 korrikut, kur shumica e kufizimeve të mbetura pritet të hiqen, në mënyrë që të frenohet përhapja e sëmundjes.

BMA beson se në “interesin e shëndetit publik, do të ishte krejtësisht e gabuar të hiqen të gjitha kufizimet më 19 korrik, ose të ushqehen pritjet e publikut që shoqëria do të kthehet në kohën para COVID-19, në të cilën askush nuk duhet të marrë çdo masë për të parandaluar përhapjen e infeksionit”.