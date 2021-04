Ndërkohë, Presidenti izraelit Reuven Rivlin ka nisur konsultimet me krerët e partive politike me qëllim formimin e qeverisë së ardhshme, e cila mbetet e paqartë pas zgjedhjeve të 23 marsit, të katërtat në dy vjet, që nuk i dhanë as zotit Netanyahu dhe as rivalëve të tij një fitore të qartë.

