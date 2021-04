Sipas të dhënave të INSTAT, normën më të lartë të papunësisë e shënoi Lezha me 22.7%, por rritjen më të madhe vjetore në tremujorin e fundit të vitit 2020 e shënoi Shkodra me 5.5 pikë përqindje. Në Qarkun e Lezhës papunësia u rrit me 5.3 pikë përqindje për të njëjtën periudhë, ndërsa në Vlorë shkalla e papunësisë shënoi 18.7% me një rritje vjetore 3.8 pikë përqindje.

