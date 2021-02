Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Joe Biden mbajti të enjten fjalimin e tij të parë nëDepartamentin e Shtetit që kur mori detyrën, duke e vënë theksin tek sfidat kryesorepër diplomacinë amerikane, rikthimi tek aleancat dhe udhëheqja “nga një pozicionforce” e Shteteve të Bashkuara në arenën globale. Presidenti Biden e bëri të qartë se bota duhet të presë që Shtetet e Bashkuara të jenë mëtë angazhuara në arenën diplomatike me administratën e tij. "Amerika u rikthye. Diplomacia është përsëri në qendër të politikës sonë të jashtme", thazoti Biden Presidenti foli konkretisht për çështjet që kryesojnë programin e tij të politikës sëjashtme: grushti i shtetit në Mianmar, bisedimet me Rusinë dhe marrëdhëniet me Kinën. "Ushtria e Mianmarit duhet të heqë dorë nga pushteti që ka marrë me forcë”, tha zotitBiden. "Ditët kur Shtetet e Bashkuara qendronin pasive përballë veprimeve agresive të Rusisë, përfshirë ndërhyrjen në zgjedhjet tona, sulmet kibernetike dhe helmimin e qytetarëve tësaj, kanë marrë fund," deklaroi presidenti. Zoti Biden tha gjithashtu se Shtetet e Bashkuara do t’u bëjnë ballë abuzimeve ekonomiketë Kinës duke "ripërtërirë rolin tonë në institucionet ndërkombëtare dhe duke risjellëbesueshmërinë dhe autoritetin tonë moral, një pjesë e mirë e të cilave kishte humbur." Presidenti Biden tha gjithashtu të enjten se ka kërkuar nga Pentagoni në bashkëpunimme Departamentin e Shtetit një rivlerësim të vendosjes së trupave amerikane jashtëvendit dhe se ndërsa bëhet kjo analizë, ai do të ndalte tërheqjen e trupave amerikanenga Gjermania. Ky vendim ishte një kthesë nga ai i ish-presidentit Trump vitin e kaluar, i cili megjithëkundërshtimin e Kongresit, njoftoi planet për ridislokimin e rreth 9,500 prej afro 34,500 trupave amerikane të stacionuara në Gjermani, ku ndodhen baza ajroreRamstein dhe selia e komandës amerikane për Evropën dhe Afrikën. Zoti Biden tha gjithashtu se do t'i jepte fund mbështetjes për ofensivën ushtarake tëArabisë Saudite në Jemen dhe se...

