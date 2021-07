Vendimi i ri do të thotë që brenda dy muajve të ardhshëm Google duhet të dalë me propozime që shpjegojnë se si do t’i shpërblejë kompanitë për përdorimin e lajmeve të tyre. Nëse kjo nuk do të ndodhë, kompania mund të përballet me gjoba shtesë prej 900,000 € në ditë.

