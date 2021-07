“Të helmuarit janë në gjendje stabile. U njoftuam me problemet që janë ballafaqua për shkak të mungesës së barnave. MSh-ja ka konfirmuar se do të furnizohet me barna. Ne do të presim rezultatet e hetimet është rast shumë i çuditshëm, pasi fshatrat që janë furnizuar nga i njëjti ujësjell janë ankuar, por po ashtu edhe fshatrat që nuk janë furnizuar nga ky rrjet i ujësjellësit janë ankuar. Përpos analizave kimike po presim edhe analizat biologjike. Po pres që institucionet e hetuesitë ta trajtojnë rastin me urgjencë”, tha ajo.

