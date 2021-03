Së fundi, u përfshi në një aksident me makinë dhe kur policia e ndaloi, Rogers dhe i dashuri i bënë rezistencë. Efektivët u desh t’i spërkatnin me spraj djegës që t’i vinin prangat, dhe aty panë se gruaja e re ishte e droguar. Sot, Callie jeton me asistencë nga shteti. Si i shpenzoi paratë e fituara pa mund? Me festa, operacione plastike, narkotikë dhe veshje firmato.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy