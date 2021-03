Lidhur me zbulimet e fundit, avokati i Elona Kalesha, Fabio Febbo, shpjegoi se mungesa e ADN-së së një femre në dorezat e valixheve do të ishte prova se bagazhet me të cilat gruaja u pa të dilte nga shtëpia në Felice Fontana ku besohet se ndodhi krimi, nuk ishin ato me kufomat e Shpëtimit dhe Tauta Pashos.

