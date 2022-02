Sylejman Kllokoqi është kameramani që ka ndjekur dhe filmuar 7 luftëra të ndryshme dhe një ndër to ka qenë ajo e Kosovës. Me kamerën e tij si punonjës i agjencisë së njohur Associated Press fokusoi masakrën e Reçakut, e cila ndikoi në vendimin e SHBA-së për të sulmuar ish-Jugosllavinë dhe çliruar Kosovën me anë të trupave të NATO-s.

