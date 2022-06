Kjo është një iniciativë që nuk bazohet në parime, nuk bazohet në standarde dhe kritere, dhe nëse ecim përpara me këtë, në fakt do të minonim procesin e anëtarësimit në BE të bazuar në merita. Kështu që nuk do ta mbështesja.

Ndoshta, dhe e kam dëgjuar gjithashtu nga shoqëria civile në Beograd kohët e fundit, ata nuk duan t’i shkëmbejnë sanksionet me parimet demokratike. Ata kishin shumë frikë se nëse i shtyni shumë fort për të vendosur sanksionet, duhet të hiqnin dorë nga parimet demokratike – liria e medias, pluralizmi partiak e kështu me radhë. Kështu që nuk jam shumë e befasuar. Argumenti i vërtetë duhet të jetë: Nëse nuk përputheni me politikën e jashtme, atëherë ne do të pezullojmë fondet. Por nuk kam dëgjuar askënd ta thotë këtë.

Më lejoni ta them kështu: Vendimi për Moldavinë dhe Ukrainën ishte i pritshëm. Nuk kushton asgjë për t’u dhënë atyre një status kandidat në një situatë gjeopolitikisht shumë të tensionuar. Ata mund të jenë me këtë status kandidat në dhomën e pritjes, siç e kemi parë me Turqinë dhe Ballkanin Perëndimor, përgjithmonë. Statusi kandidat është më e pakta që mund të bëjnë liderët e BE-së, pa pasur asnjë detyrim financiar. Sigurisht, është mirë të kemi unitetin e BE-së dhe për ukrainasit, ndërkohë që ata po përballen me agresionin rus.

