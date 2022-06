“Dua të përgëzoj parlamentin bullgar për votën e sotme që i hap rrugën për mundësinë e heqjes së vetos dhe për fillimin e negociatave për Maqedoninë e Veriut dhe për rrjedhojë edhe për Shqipërinë. Do të punoj me çështje teknike të nevojshme për të formalizuar një marrëveshje në ditët në vijim me bullgarinë dhe Maqedoninë. Do të thosha se e gjithë makineria evropiane është e gatshme dhe doja të falënderoja kryeministrin e Bullgarisë, por edhe koalicionin e tij, të gjitha forcat politike për këtë votë. Nuk mund të thërrasim fitore, por gjithsesi është një hap përpara, tani drejtimin ia pasojmë presidencës së Republikës së Çekisë” , tha Macron.

