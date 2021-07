Çelësi i ndeshjes me shumë gjasa do të jetë presingu i lartë dhe loja e shpejtë e italianëve, ndaj zotërimit të topit dhe kontrollimit të lojës që do të mundohen të imponojnë spanjollët, sipas mënyrës së tyre. Në lojë nga viti 2012 ka mbetur vetëm cifti Chiellini – Bonucci te Italia dhe dyshja Jordi Alba–Sergio Busquets te Spanja, lojtarë që me të drejtë mbajnë edhe spaletat përkatëse të kapitenit dhe zëvendës kapitenit te përfaqësueset respektive. Mancini ka humbur Leonardo Spinazzola-n, që konsiderohej edhe si mbrojtësi i majtë më i mirë i kampionatit, ndërsa te “la furia roja” në dyshim mbetet Pablo Sarabia. Italia kryeson 4-1 në 10 sfidat kompetitive ndërmjet këtyre dy vendeve, ndërkaq duke shtuar edhe ndeshjet miqësore statistikat janë krejtësisht të barabarta me nga 11 fitore dhe 15 barazime në 37 takimet ndërmjet tyre. Gjysmafinalja e parë e këtij evropiani Itali – Spanjë siç dihet do të luhet në Ëembley në orën 21:00 dhe do të drejtohet nga kryesori gjerman Felix Brych./ SuperSport

