Kancelari Olaf Scholz u shpreh se sanksionet do të mbeten në fuqi derisa Presidenti rus Vladimir Putin të nënshkruajë një marrëveshje paqeje me Ukrainën. Ai shtoi se Gjermania gjithashtu nuk do të pranonte aneksimin e Krimesë nga Rusia. Ambasadorët e vendeve të BE-së do të diskutojnë sanksionet e propozuara mbi naftën ruse gjatë një takimi të mërkurën.

